Ювелирные компании создали хартию для борьбы с серыми схемами

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин рассказал РБК о Хартии добросовестного налогоплательщика российского ювелирного рынка, которая начинает действовать с 1 июля. Ее создание было инициировано гильдией, документ призван повысить прозрачность рынка и добиться обеления отрасли.

Как отметил господин Уткин, сейчас на ювелирном рынке существует проблема нелегального оборота и мошеннических схем, которые связаны с высокой стоимостью сырья и высоким НДС. Штрафы, как и сам налог, за неуплату какой-либо фирмой НДС с продажи сырья приходится платить компании-производителю. По словам гендиректора Гильдии ювелиров, размер налоговой претензии может превышать заработок производителя и привести компанию к банкротству.

Подписавшие хартию компании должны будут обеспечивать фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС и отказываться от работы с подозрительными контрагентами. После подписания документа компания должна уведомить ИФНС о раскрытии части сведений о себе, а также в договорах со своими контрагентами прописать изменения в согласии на раскрытие коммерческой тайны, в информации о налоговых разрывах и в условиях, по которым имущественные потери ювелирной компании возмещаются поставщиком. Компании, подписавшие хартию, смогут получать от налоговой сведения о налоговом разрыве у контрагента.