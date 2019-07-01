ЛДПР выдвинет кандидатов в райсоветы Челябинска по всем округам

Либерально-демократическая партия России выдвинет кандидатов на муниципальные выборы в Челябинске по всем 170 округам. Такое решение было принято на региональной партийной конференции, сообщают в реготделении ЛДПР.

На встрече были утверждены предложенные кандидаты. Руководитель аппарата областного отделения партии Анатолий Ганин отметил, что «сегодня, как никогда, можно собирать голоса протестного электората», поскольку «партия власти теряет свои позиции».

Выборы депутатов районных советов Челябинска пройдут 8 сентября, в один день с губернаторскими. Претендентом на пост главы региона от ЛДПР стал руководитель регионального отделения, депутат Госдумы Виталий Пашин.