Износ диагностического оборудования в медорганизациях Саратовской области приближается к 100%

В Саратовской области износ аппаратуры, необходимой для диагностики онкологических заболеваний, достигает 80-100%. Это следует из региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной председателем регионального правительства Александром Стрелюхиным. Программа направлена на снижение смертности от злокачественных опухолей.

По официальным данным, в Саратовской области отсутствует оборудование для внутритканевой, стереотаксической лучевой терапии, высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой терапии, ПЭТ-КТ центр с циклотроном. Это не позволяет наиболее точно определить стадию онкологической, своевременно диагностировать отдаленные метастазы.

Из 24 единиц эндоскопической техники 14 имеют износ более 90%. В лечебно-диагностическом отделе онкодиспансера в Вольске видеоэндоскопическая аппаратура отсутствует. В отделении ультразвуковой диагностики 10 УЗИ-аппаратов, из которых экспертного класса только три с износом 100%.

В поликлиниках имеются два аппарата МРТ с износом 60-100%, девять компьютерных томографов, из которых шесть имеют износ 100%, два – 85; 178 из 201 аппарата УЗИ имеют износ более 80%, семь - от 70 до 80%; 49 из 53 маммографов изношены на 80% и более. «Аналогичная ситуация с бронхоскопами, гастроскопами, колоноскопами», - говорится в документе

ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» имеет 673 единицы оборудования. Износ эндоскопического, ультразвукового, лабораторного, наркозно-дыхательного и другого оборудования достигает 90-100%. Единственный магнитно-резонансный компьютерный томограф Brivo MR 355 имеет износ 50%, а компьютерный рентгеновский томограф со спиральным сканированием ASTEION VP – 100%.

Марина Ковалева