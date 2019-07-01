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Судья в банкротном деле Уфимского ХБК взяла самоотвод

Судья арбитражного суда Башкирии Дина Ахметгалиева, рассматривавшая дело о признании банкротом АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК, принадлежало предпринимателю Марселю Юсупову) и вводившая в мае в отношении АО процедуру наблюдения, взяла самоотвод. 19 июня рассмотрение дела передано другому судье — Зульфие Гумеровой, следует из материалов суда. Судья Ахметгалиева пояснила свой самоотвод обстоятельствами, которые могут поставить ее в ситуацию возникновения конфликта интересов. Детали этих обстоятельств в материалах дела не уточняются.

АО УХБК само подавало на банкротство, но этого добивались также ИФНС и один из кредиторов предприятия — ритейлер «Икс 5 недвижимость». Обязательства перед кредиторами на момент введения процедуры наблюдения в УХБК оценивали в 435 млн руб., в том числе перед бюджетом более 92 млн руб. Арбитражным управляющим предприятия назначена Юлия Александрова из СРО ПН АУ «Орион». Процедура наблюдения продлится до конца ноября.

Ирина Самойлова


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