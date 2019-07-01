В Ростове восстановили движение троллейбуса от Центрального рынка по Стачки

С сегодняшнего дня в Ростове восстановлена работа троллейбусного маршрута № 10 Ц. Рынок — ВОС (пр. Стачки, 247, а). Об этом сообщает департамент транспорта города.

«Работы по восстановлению контактной сети выполнены в полном объеме. Обслуживает муниципальный маршрут МУП „РТК“»,— сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на новые троллейбусы для Ростова выделено более 271 млн руб. За счет этих средств будут закуплены 20 троллейбусов с автономным ходом, которые выйдут восстановленные маршруты № 7, 10, 14, 17.

Кристина Федичкина