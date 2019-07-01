BMW 2-Series Gran Coupe может получить заднеприводную платформу

Компания BMW может построить новую модель 2-Series Gran Coupe на заднеприводной платформе, сообщает Auto Express со ссылкой руководителя отдела немецкой марки по развитию Клауса Фролиха.

Господин Фролих пояснил, что платформа CLAR ляжет в основу нового электромобиля BMW i4 и ряда других моделей, включая новое компактное 4-дверное купе. Официально создание заднеприводного BMW 2-Series Gran Coupe пока не подтверждено.

Напомним, ранее появилась информация, что новинку построят на новой переднеприводной платформе UKL с поперечно расположенным двигателем, которую уже используют BMW 1-Series и модели MINI. Премьера BMW 2-Series Gran Coupe состоится в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе