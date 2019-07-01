Рост стоимости водоотведения для организаций в Сочи составил 25,34%

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Сочи кубический метр воды обойдется абонентам в 33,43 руб. Рост составил 0,87%.

Как сообщают в мэрии олимпийской столицы, за водоотведение абонентам сочинского водоканала нужно будет платить 33,15 руб./куб. м. (рост 9,9%). Тариф на водоотведение для организаций с 1 июля составляет 37,78 руб./куб. м (рост - 25,34%). Все данные указаны с учетом НДС.

«Заметный рост тарифа на водоотведение обусловлен, в основном, изменением ставки налога на имущество в связи с отменой льгот на объекты олимпийской инфраструктуры», - рассказали в городской администрации. По данным мэрии, налоговые выплаты выросли в 44 раза.

Дмитрий Михеенко