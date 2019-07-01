В Магнитогорске задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Магнитогорске следователи СК совместно с сотрудниками МВД провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был установлен и задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в убийстве предпринимателя 28 июня. Об этом сообщают в региональном управлении Следственного комитета. Решается вопрос о предъявлении предполагаемому преступнику обвинения и заключении его под стражу.

Убийство 39-летнего бизнесмена произошло утром в пятницу на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Магнитогорска. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.