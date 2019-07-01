«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданова подводит итоги первого полугодия на мировых рынках. Июль начался достаточно бурным ростом, более 1% прибавляют европейские индексы. Аналогичная ситуация и на российском рынке. Все это связано с торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем.

Олег Богданов: Американцы не собираются вводить новые пошлины, и рестрикции с китайской компании Huawei будут частично сняты. Это дает повод для оптимизма. В целом на глобальных рынках в первом полугодии лучшими активами были российские акции. Наши индексы выросли больше чем на 30%. Темы с дивидендной доходностью были приоритетными для инвесторов на рынке — это и «Газпром», и металлургические российские компании, и нефтяные компании. Все они дают неплохие дивиденды в годовом пересчете. Кроме того, укрепляется рубль, что создает крайне благоприятные условия для российских активов.

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