Новые назначения в компании «Галс-Девелопмент»

Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» объявляет о новых назначениях. На пост вице-президента – руководителя бизнес-направления «Коммерция» назначен Мухин Андрей Анатольевич. Главной задачей, поставленной перед новым руководителем, является повышение операционной эффективности и продажи крупных коммерческих объектов, находящихся в управлении «Галс-Девелопмент». Должность вице-президента – руководителя бизнес-направления «Девелопмент» возглавит Зуев Иван Николаевич, который будет курировать развитие профильного направления деятельности компании, внешнее взаимодействие с партнерами и государственными структурами, разработку качественного и современного продукта.

Батынкова Екатерина Михайловна назначена на должность директора департамента продаж «Галс-Девелопмент» и будет курировать разработку и реализацию новой стратегии продаж жилой недвижимости.

«Компания «Галс-Девелопмент» усиливает управленческую команду для выполнения стратегических задач, поставленных нашим акционером – Банком ВТБ. Назначение новых руководителей, имеющих большой профессиональный опыт в строительной и финансовой отрасли, будет способствовать эффективному взаимодействию ключевых подразделений «Галс-Девелопмент», успешной реализации долгосрочной программы развития компании и повышению ее капитализации», – комментирует Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент».

Андрей Мухин родился 27 марта 1980 года. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и социология труда» в 2002 году. Получил второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит» в Финансовой академии при Правительстве РФ. В 2010 году начал свою карьеру в Банке ВТБ (ПАО). С 2014 по 2019 год занимал должность начальника отдела управления девелоперскими проектами департамента непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО). В январе 2019 года назначен начальником департамента продаж, рекламы и маркетинга АО «Управляющая компания «Динамо», где занимался реконструкцией объекта «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» и запуском операционной деятельности проекта.

Иван Зуев родился 20 июня 1984 года. Окончил Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (тепловые и атомные электростанции)» в 2006 году. Имеет степень бакалавра экономики по направлению «Экономика». В 2006 году начал карьеру в сфере строительства объектов, занимал руководящие должности в генподрядных организациях, специализирующихся на возведении промышленных и энергетических объектов. В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в ГАСИС НИУ ВШЭ на ведение профессиональной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства. С 2012 по 2019 год работал в Банке ВТБ (ПАО), где занимался реструктуризацией и контролем за реализацией инвестпроектов.

Екатерина Батынкова окончила Государственный технологический университет (Московский государственный институт стали и сплавов) по специальности «Экономика и управление». По окончании университета начала свою карьеру в компании Penny Lane Realty, где прошла путь от брокера до директора департамента аренды. С 2005 по 2008 год работала в компании эксклюзивной недвижимости «Усадьба». В 2009 году возглавила департамент элитной недвижимости инвестиционного агентства Est-a-Tet. В 2011-2013 гг. возглавляла коммерческий департамент УК «УНИКОР». С 2013 по 2016 год работала в должности коммерческого директора ГК «Инсигма». С 2016 по 2017 год работала в компании «Галс-Девелопмент» в должности директора департамента продаж. В 2019 году возобновила свою работу в компании после успешного завершения ряда проектов в Группе компаний «Интеко».

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