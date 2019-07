Том Йорк выпустил новый сольный альбом «Anima»

Лидер легендарной группы Radiohead Том Йорк выпустил очередной альбом. Пластинка, получившая название «Anima», стала третьей в сольной карьере музыканта. В альбом вошли девять треков. Сам Йорк считает альбом антиутопическим. В интервью изданию Crack он также отмечает, что на создание пластинки его вдохновило творчество английского писателя Дж. Г. Балларда. «Иногда я даже не узнаю сам себя в той музыке, которую создаю и которая всегда является тем, что я ищу»,— признается музыкант.

Известно, что альбом также выйдет на CD и виниле. Виниловая версия будет содержать бонус-трек «Ladies & Gentlemen, Thank You For Coming». Кроме того, поклонники смогут заказать книгу с текстами песен и рисунками художника Стэнли Донвуда, сотрудничающего с Radiohead.

В поддержку альбома вышел короткометражный фильм, режиссером которого стал Пол Томас Андерсон. Короткометражку покажут на Netflix и в некоторых кинотеатрах IMAX.

Ранее Том Йорк выпустил альбом-саундтрек для фильма ужасов «Суспирия». Пластинка была выпущена 26 октября 2018 года на лейбле XL Records.