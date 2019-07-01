«Нижнекамскнефтехим» приступил к монтажу оборудования для производства дивинил-стирола

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) в 2020 году откроет линию производства нового вида каучука — дивинил-стирола — мощностью до 60 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба НКНХ. Сейчас возводятся наружные установки, монтируются металлоконструкции и технологическое оборудование.

Дивинил-стирольный синтетический каучук используют в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент. Также он используется в производстве «зеленых шин», которые считаются безвредными для экологии.

Кроме этого, на новом производстве планируется выпуск термоэластопластов, используемые при дорожном строительстве.

“Ъ-Казань”