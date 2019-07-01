Экс-руководителей ООО «СтавСталь» осудили за сокрытие 29 млн рублей

В Невинномысске суд признал бывшего генерального директора ООО «СтавСталь» Сергея Вавилова и бывшего директора организации Казимбека Гасанова виновными в сокрытии 29 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как установил суд, с марта по апрель 2017 года Вавилов сокрыл 29 млн руб. организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Гасанов оказывал ему в этом содействие — давал советы и указания.

Сергея Вавилова судили по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться налогов), Казимбека Гасанова — по ч. 5 ст. 33, ст. 199.2 УК РФ (пособничество в совершении вышеуказанного преступления).

В сообщении отмечается, что задолженность по налогам полностью погашена в ходе расследования уголовного дела. Вавилову назначен штраф 350 тыс. руб., Гасанову — 300 тыс. руб.

Кристина Федичкина