Воронежца будут судить за правки в базе данных о мигрантах

Советский райсуд Воронежа будет рассматривать уголовное дело в отношении 53-летнего жителя областного центра Андрея Родионова, которого обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по делу.

Господину Родионову вменяют «незаконные» правки в базе данных о мигрантах, которой пользуются силовики за вознаграждение в «не менее 5 тыс. руб.» от иностранца. При этом не уточняется, являлся ли обвиняемый сотрудником миграционной службы. По версии следствия, в июне 2018 года «не имея разрешенного доступа» но «используя полученный логин и пароль» господин Родионов на личном компьютере у себя дома заблокировал данные о совершении ряда административных правонарушений из досье иностранного гражданина в базе данных СПО «Мигрант-1». Этим он «исключил возможность использования информации сотрудниками управления по вопросам миграции регионального главка МВД при исполнении своих трудовых обязанностей», отметили в прокуратуре.

Сергей Калашников