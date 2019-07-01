«Группа 99» из концерна «Калашников» представила модульную разгрузочную систему

«Группа 99», входящая в концерн «Калашников», представила новую модульную разгрузочную систему (МРС) в рамках международного форума «Армия-2019». Об этом сообщает «Калашников Медиа»

МРС разработана для сотрудников специальных подразделений. Она может быть скомплектована и адаптирована под конкретную задачу, от легкой нагрудной разгрузочной системы, до бронежилета с максимальной площадью защиты, включая противоосколочную защиту шеи, рук и паха по классу С2.

Также для МРС разработана линейка подсумков. Кроме того, система предусматривает применение подсумков других производителей, которые уже имеются в оснащении у сотрудников спецподразделений. В данный момент МРС заканчивает сертификационные испытания.