В Ростове рост тарифов на ЖКУ превысит установленные государством пределы

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) провел ежегодное исследование «Рост тарифов на ЖКУ в 2019 году: анализ для крупнейших городов и регионов России». Как сообщает пресс-служба организации, по результатам анализа, в Ростове-на-Дону рост стоимости коммунальных услуг во второй половине 2019 года превысит установленные государством предельные индексы.

По данным ИПЕМ, установленные пределы роста платы будут фактически превышены только в Красноярске (на 1,2 п.п.) и Самаре (на 0,8 п.п.). «Однако данные расчеты не включают услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО): до „мусорной реформы“ она считалась жилищной и не учитывалась при установлении пределов роста платы»,— отмечается в сообщении.

Фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг в десяти городах-миллиониках: в Красноярске — превышение на 3,8 п.п. (фактический рост — 8,3%), в Волгограде — 3,5 п.п. (7,6%), в Ростове — 3,1 п.п. (8,8%) в Екатеринбурге — 2,9 п.п. (8,6%), в Омске — 2,7 п.п. (9,0%), в Воронеже — 2,0 п.п. (8,8%), в Самаре — 1,9 п.п. (5,7%), в Челябинске — 1,7 п.п. (5,4%), в Казани — 1,0 п.п. (5,7%) и в Новосибирске — 0,2 п.п. (5,2%)

Эксперты института отмечают, что по закону допускается определенное отклонение окончательных значений по муниципалитетам от базового значения, установленного на федеральном уровне. Анализ показал, что среднее взвешенное значение окончательных индексов по муниципалитетам региона в большинстве случаев отклоняется от базового в сторону превышения.

Кристина Федичкина