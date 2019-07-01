Водителям в Краснодарском крае предлагают зарплату в среднем 45 тысяч рублей

Работодатели Краснодарского края предлагают соискателям на должность водителя в среднем 45 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит агентство по поиску работы HeadHunter, ссылаясь на собственное исследование.

Так, по данным hh.ru, грузчикам работодатели предлагают в среднем 25 тыс. руб., продавцам 27 тыс. руб., разнорабочим 26 тыс. руб.

Сообщается, что к грузчикам и разнорабочим работодатели не предъявляют серьезных требований, с администраторов спрашивают знание программ MS Office, 1С, а также навыки работы с оргтехникой, высокий уровень коммуникабельности и владение английским языком. От водителей работодатели чаще всего требуют определенного стажа вождения, соблюдения ПДД, хорошей ориентации по городу, пунктуальности, стрессоустойчивости, а также наличие автомобиля и смартфона. Продавцам нужно быть обучаемыми, пунктуальными, коммуникабельными и уметь работать в команде.

Василий Хитрых