В Екатеринбурге задержан подозреваемый в хищении у женщин до 1,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска екатеринбургской полиции задержали 48-летнего мужчину, который через интернет знакомился с женщинами и безвозвратно одалживал у них от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Как сообщили в сообщили в пресс-службе полиции, ему вменяют ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, после знакомства мужчина под надуманным предлогом просил одолжить ему крупную сумму денег. Он объяснял, что деньги нужны для открытия совместного бизнеса, вложения в собственное дело, приобретения жилья или автомобиля.

В полицию обратились две женщины 44 и 54 лет, а также мужчина 1997. Женщины передали подозреваемому от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Мужчина рассказал, что одолжил 550 тыс. руб. для организации совместного бизнеса. После получения денег задержанный переставал отвечать на звонки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мария Деменева