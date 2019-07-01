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Новым минераловодским транспортным прокурором стал Александр Сарапкин

Минераловодскую межрайонную транспортную прокурору возглавил советник юстиции Александр Сарапкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Александру Сарапкину 42 года, он уроженец Анапы Краснодарского края. В 2000 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция», в этом же году поступил на службу в органы прокуратуры. Занимал должности следователя прокуратуры Центрального административного округа Новороссийска, следователя, старшего следователя прокуратуры Восточного административного округа Новороссийска, старшего помощника прокурора Новороссийска, заместителя Новороссийского транспортного прокурора.

Кристина Федичкина


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