Новым минераловодским транспортным прокурором стал Александр Сарапкин

Минераловодскую межрайонную транспортную прокурору возглавил советник юстиции Александр Сарапкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Александру Сарапкину 42 года, он уроженец Анапы Краснодарского края. В 2000 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция», в этом же году поступил на службу в органы прокуратуры. Занимал должности следователя прокуратуры Центрального административного округа Новороссийска, следователя, старшего следователя прокуратуры Восточного административного округа Новороссийска, старшего помощника прокурора Новороссийска, заместителя Новороссийского транспортного прокурора.

Кристина Федичкина