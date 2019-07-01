Застройщики из Горячего Ключа обвиняются в обмане дольщиков на 190 млн рублей

В Краснодарском крае окончено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной компании, которые обвиняются в мошенничестве с нанесением ущерба на 190 млн руб., сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, застройщики в течение нескольких лет привлекали денежные средства местных жителей под видом долевого строительства многоквартирного жилого дома в городе Горячий Ключ. Договоры долевого участия заключались в том числе в рамках муниципальной программы по расселению ветхого жилья. Не исполнив взятые на себя обязательства, злоумышленники распорядились средствами 80 потерпевших по своему усмотрению, сообщили в ГУ МВД.

Один из фигурантов дела находится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество обвиняемых наложен арест.

Анна Перова, Краснодар