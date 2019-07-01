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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд вернул в госсобственность озеро под Воронежем

Рамонский райсуд в Воронежской области по иску прокуратуры вернул в государственную собственность участок с озером Стрелецкое вблизи деревни Медовка, «незаконно», с точки зрения ведомства, принадлежащий частному лицу. Об этом сообщает прокуратура региона.

Там уточнили, что 85 тыс. кв. м земли под озером и вокруг в 2015 году администрация Рамонского муниципального района оформила как земельный участок и сдала его жителю Воронежа на 25 лет «для сельскохозяйственного использования».

«В силу требований земельного и водного законодательства озеро Стрелецкое находится в федеральной собственности и является общедоступным водным объектом. Администрация района не имела права предоставлять этот земельный участок в аренду, более того, участок с водным объектом не мог быть сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет»,— отметили в прокуратуре.

Сергей Калашников


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