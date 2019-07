На севере Кипра в воздухе взорвалась ракета

На севере Кипра взорвался неопознанный объект, который предположительно являлся отклонившейся от курса ракетой. Как сообщает Reuters со ссылкой на руководство непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), взрыв произошел около часа ночи по местному времени в районе Ташкент к северо-востоку от Никоссии.

Last night in Northern Cyprus a Syrian Air Defence S-200 Missile crashed after being fired against hostile targets during an Israeli air raid against targets in Syria. #Syria #Cyprus pic.twitter.com/msEOa2wLO7