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На севере Кипра в воздухе взорвалась ракета

На севере Кипра взорвался неопознанный объект, который предположительно являлся отклонившейся от курса ракетой. Как сообщает Reuters со ссылкой на руководство непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), взрыв произошел около часа ночи по местному времени в районе Ташкент к северо-востоку от Никоссии.

Лидер турецкой общины Кипра Мустафа Акынджи отметил, что предполагаемый взрыв ракеты может быть связан с вооруженными действиями на Ближнем Востоке. Объект взорвался в воздухе, никто не пострадал.

Министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай утверждает, что снаряд был российского производства и входил в состав сирийской системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, ракета была выпущена накануне для отражения нападения. «Предполагается, что она взорвалась в воздухе, так как на земле не обнаружено ям»,— написал господин Озерсай в Facebook. Он уточнил, что это подтверждают и части ракеты, которые упали в разные точки.

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