Бизнесмены остаются при кассовых аппаратах

Три из четырех бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к началу июля. В понедельник завершается третий этап так называемой кассовой реформы. Установить оборудование, которое передает данные в налоговую, должны около 400 тыс. предпринимателей. Это компании, которые предоставляют услуги и работают либо по патенту, либо по упрощенной системе налогообложения, либо по единому налогу на вмененный доход. Однако, по информации ФНС, сделали это только около 100 тыс. Что останавливает бизнесменов? Выяснял Александр Рассохин.

В налоговой службе признают: третий этап реформы идет трудно. В прошлые годы на новое оборудование перешли около 2,5 млн предприятий. В основном, это крупный и средний бизнес. Теперь пришла очередь более мелких компаний. И они идут неохотно. Многие тянут до последнего, признается Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений АТОЛ: «На кассы переходит именно малый бизнес, который ранее их не применял. У них не было опыта, они боятся чего-то нового. Многие не желают выходить из тени и показывать свои реальные обороты. С онлайн-кассами доходы становятся прозрачными для налоговой, и она в режиме реального времени может по любой точке страны видеть оборот, какую деятельность ведет данное предприятие».

Но что говорят сами предприниматели? Владелец «Истринской сыроварни» Олег Сирота рассказал, что один из его магазинов в Московской области работает по патенту, и по закону к 1 июля привычный кассовый аппарат здесь должен был смениться онлайн-кассой. Это и произошло, причем без особых трудностей. «Мы все налоги платим, берем кредиты в банке. Для нас это плюс, потому что все понятно и просто, даже у банков сейчас нет вопросов к нам. Поэтому мы, в принципе, спокойно пережили это событие. Была паника у тех, кто не все налоги платит», — заявил Сирота.

Впрочем, не все разделяют оптимизм. Как рассказали «Ъ FM» в Торгово-промышленной палате, в последние месяцы они получают множество жалоб от российских бизнесменов: многим из них онлайн-кассы просто не по карману. Ведь, помимо самого аппарата, нужно приобрести фискальный накопитель, отдать деньги за заключение контракта на обслуживание, плюс оплатить интернет, а некоторым и поставить еще один компьютер. Конечно, власть предлагает предпринимателям налоговый вычет, но это всего 18 тыс. руб., которые не покрывают издержки, признает владелец сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрий Несветов: «У бытовых услуг очень широкий ассортимент. Прейскурант не влезает в обычную кассу, поэтому нам в любом случае либо нужно приобретать кассовые аппараты с большим блоком памяти, чтобы он еще и соответствовал чипу накопителя информации по НДС, либо ставить рядом компьютер. От 50 тыс. руб. в лучшем случае стоило оборудование одной точки. А у нас всего около 650 точек — это миллионы рублей».

В итоге некоторым бизнесменам приходится залезать в долги, другие и вовсе говорят, что вынуждены будут уйти с рынка. Из 400 тыс. предпринимателей, которые должны были перейти на новую систему к 1 июля, сделала это только четверть. А некоторые пытаются избежать лишних трат, признается владелец центра по ремонту бытовой техники «Юник» Алексей Самойлов: «Существует общество с ограниченной ответственностью, которое работает давно и успешно, где трудятся порядка 10 человек. Они думали, как возможный вариант, зарегистрировать эти десять человек как индивидуальных предпринимателей и, соответственно, увести в тень одного человека, чтобы он все деньги получал.

На мой взгляд, это уход от цивилизованного ведения бизнеса.

Я их отговаривал от этого решения, потому что есть тонкости, последствия, риски, на мой взгляд, неоправданные. Я думаю, вряд ли они это сделали».

Как предполагают участники рынка, в июле будет вал заявок на установку онлайн-касс. Второй виток ажиотажа прогнозируют на начало осени, когда нарушителей начнут штрафовать. За неиспользование онлайн-касс ИП заплатят как минимум 10 тыс. руб., юрлица — 30 тыс. руб.

В случае повторного нарушения предпринимателю, который не использует онлайн-кассы, грозит приостановка деятельности на три месяца. ИП, которые оказывают услуги и работают в одиночку, получили отсрочку — установить кассы они должны будут до 1 июля 2021 года.