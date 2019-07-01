Белгородская промышленность выросла на 3% с начала года

Индекс промышленного производства (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении) Белгородской области за январь-май 2019 года составил 103,2%. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития.

Там отметили, что положительная динамика фиксируется в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (в 2,4 раза), химпроме а также в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий» (в 1,8 р.), производстве кожи и изделий из нее (113,7%), пищепроме (109,6%), фармацевтике (104,5%), металлургии (104,1%), производстве одежды» (103,1%), бумажной промышленности (101,7%), деревообработке (101,5%), производстве мебели (101,3%).

Сергей Калашников