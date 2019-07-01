Подведены итоги турнира «Уральская Шляпа-2019»

В Екатеринбурге в 15 раз прошел любительский теннисный турнир газеты «Коммерсантъ» — «Уральская Шляпа-2019». В соревнованиях приняли участие 39 пар, которые участвовали в двух категориях: парный «Открытый турнир» и парный «50+».

Соревнования прошли на кортах теннисного центра «Урал».На предварительном этапе турнира пары участников разделились на группы из трех команд. Матчи в группах проходили из одного сета до шести геймов. Две лучшие пары из каждой группы прошли в основной турнир финального этапа, а третьи места в дополнительный. Финал проводился по олимпийской системе из одного сета до восьми геймов с тай-брейком при счете 7:7. Матчи дополнительного турнира состояли из одного сета до шести геймов.

Кубки и дипломы победителям вручили генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин и президент свердловской федерации тенниса Антон Клопов. По итогам соревнований в основном турнире «Открытой» категории первое место заняли Максим Алагуров и Евгений Васильев. Второе место — Роман Тимергазин и Максим Антипин. Третье — Кирилл Ирха и Дмитрий Леденев. В дополнительном турнире на первом месте Роман Гусев и Сергей Данилик.

В категории «50+» победили Сергей Антонов и Эдуард Воронин. Второе место заняли Константин Пищиков и Эдуард Швецов. На третьем — Александр Рассказов и Дмитрий Соловьев. В дополнительном турнире категории победили Дмитрий Газизов и Вадим Митрофанов.

Генеральный партнер проекта — компания «Сима-ленд». Партнеры турнира — «Россети Урал» и ювелирный дом MOISEIKIN. Турнир «Уральская шляпа» проходит с 2003 года. Главным призом соревнований стала традиционная статуэтка в виде бронзовой кепки от мастеров ювелирного дома.