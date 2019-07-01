В Туапсинском районе осудили застройщиков ЖК «Монако» и «Монако-2»

Туапсинский районный суд приговорил двоих застройщиков ЖК «Монако» и «Монако-2» - 33-летнего Андрея Дудникова и 43-летнего Михаила Кушнарева - к трем и четырем годам колонии общего режима соответственно. Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве с деньгами дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как рассказали в краевой прокуратуре, Дудников и Кушнарев, а также некое третье лицо (в настоящее время находится в федеральном розыске) с 8 октября 2014 года по 1 января 2017 года от имени ООО «КСД» строили два жилых комплекса на 228 квартир в селе Агой Туапсинского района. По договорам долевого участия они привлекли более 100 млн руб. При этом, по данным гособвинения, для создания видимости строительства они затратили 34 млн руб. на возведение бетонных стен. Таким образом, свыше 86 млн руб. дольщиков оказались похищены.

В судебном заседании подсудимые свою вину не признали. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко