На очистку трех нижегородских рек направят 168 млн рублей к 2021 году

В рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» к 2021 году планируется расчистить реки Теша, Вичкинза и Сатис. На эти цели будет направлено более 167,9 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На очистку 11 км реки Теша в Арзамасском районе направят 70,4 млн руб., из них 69,7 млн руб. – из федеральной казны. На расчистку 8 км реки Вичкинзы в Дивеевском районе выделят 55 млн руб., в том числе 54,45 млн руб. из федерального бюджета. Расчистка 6,3 км реки Сатис в Сарове обойдется в 42,5 млн руб., из них 42,07 млн руб. поступят из федеральной казны.

Напомним, всего на развитие паломническо-туристического кластера в 2019-2021 годах будет выделено 14,3 млрд руб., большая часть из которых поступит из федерального бюджета. Планируется, что ежегодный поток туристов в Арзамас, Дивеево и Саров удастся увеличить до 850 тыс. к 2022 году.

Подробнее о развитии кластера – в материале “Ъ-Приволжье” «Нижегородской области подадут по-божески».

Анастасия Еремина