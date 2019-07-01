Средний размер штрафа протестующим вырос почти в пять раз с 2012 года

Средний размер штрафа с 2012 по 2018 год вырос почти в пять раз: с 3648 до 17 246 руб., сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «ОВД-инфо». При этом общая сумма штрафов за это время также значительно увеличилась.

В 2012 году общая сумма штрафов составила более 12 млн руб. К ответственности было привлечено 6453 человек, из них нарушителями признано 54%. После этого наступил четырехлетний спад, а с 2017 года объем штрафов увеличивался:

2017 год — 44,7 млн руб. (5102 протокола, нарушителями признано 76%),

2018 год — 46,9 млн руб. (4497 протоколов, нарушителями признано 76%).

Общая сумма штрафов, которые были назначены участникам уличных акций за последние 15 лет, составила 160,9 млн руб. Нарушителями было признано 30 159 человек.