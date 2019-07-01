Двое молодых людей погибли на Кубани в недостроенном доме садоводческого товарищества

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели 14-летнего и 18-летнего жителей Абинского района.

Как рассказали в ведомстве, в минувшую субботу днем, трое молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет проникли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества «Водник 1». Там находилось недостроенное двухэтажное строение. Когда юноши находились в нем, произошло его обрушение.

В результате трагедии двое молодых людей от полученных повреждений погибли на месте. 22-летний мужчина в настоящее время находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых