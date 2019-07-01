В центре Перми ограничат движение

С завтрашнего дня в Перми произойдет значительное ограничение движения. Как сообщил на свой странице в Facebook директор МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис, будет полностью прекращено движение по Комсомольскому проспекту на перекрестке с улицей Революции по четной стороне (от Швецова в сторону Краснова) и ограничено до одной полосы движение в противоположном направлении. На улице Швецова от Компроса до улицы Газеты «Звезда» движение будет односторонним.

«Сейчас полностью открыто движение на перекрестке улиц Сибирской и Революции, а также движение по одной полосе в каждом направлении по улице Революции от Сибирской до улицы Газеты „Звезда“. В ближайшие дни будет полностью открыто движение по улице Куйбышева. Для проезда с улицы Куйбышева на улицу Краснова построена отдельная канализированная полоса рядом со стадионом Динамо»,— сообщил господин Кис. Ограничения связаны с ремонтными работами.