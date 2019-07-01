Площадь посева рапса в Удмуртии в 2019 году выросла на 38%

Площадь посева рапса в Удмуртии в 2019 году составила 10,1 тыс. га. Это на 38% больше показателя 2018 года, сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова на аппаратном совещании 1 июля.

Также в республике увечилась площадь посадки многолетних трав, однолетних трав и овощей. Значение по сравнению с показателем 2018 года выросло 42,2%, 18,8% и 6,9%. Площади посевов картофеля, льна-долгунца, кукурузы, зерновых и зернобобовых культур при этом снизились на 9,7%, 4,4%, 1,3% и 0,1% соответственно.

Напомним, в марте 2019 года Ольга Абрамова заявляла, что в 2019 году в Удмуртии планируют засеять рапсом 13 тыс. га земель. По ее словам, в 2018 году под эту культуру было отведено 11 тыс. га.