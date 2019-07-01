Три чиновника задержаны в Дагестане за хищение 240 млн рублей при строительстве школ

В Дагестане задержаны три чиновника, которых подозревают в превышении должностных полномочий при реализации инвестиционных проектов по строительству школ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР) говорится, что заместителям главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Сааду Саидову, Юсупу Расулову и Магомедамину Казакбиеву в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

«По данным следствия, подозреваемые в 2017 году, находясь по месту работы в дирекции, расположенной в Махачкале, незаконно подписали от имени Республики Дагестан инвестиционные контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах субъекта»,— указано в сообщении СКР.

Отмечается, что действия подозреваемых нанесли значительный ущерб республиканскому бюджету. В частности, по вине господина Саидова бюджет лишился более чем 183 млн руб., господина Расулова — более 52 млн, господина Казакбиева — более 6 млн руб.