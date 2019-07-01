Главу алтайского молочного завода отдали под суд за откаты

Гендиректор завода молочного детского питания «Модест» в Алтайском крае Антонида Устинова предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Татьяна Эрдле, топ-менеджер обвиняется во взятках, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, гендиректор получала взятки от коммерсанта за выбор его фирмы поставщиком АО, их общая сумма за период с октября 2014-го по июнь 2018 года составила 7 млн руб. В СКР отметили, что в ходе следствия гендиректор «Модеста» признала вину. «По ходатайству следователя на ее имущество судом наложен арест»,— сказала представитель управления Татьяна Эрдле.

«Модест» — единственное в Алтайском крае предприятие по производству молочной продукции для детей. Его 100% акций принадлежат региону. АО работает с 1992 года и выпускает адаптированные смеси для детей с рождения, детский творожок, йогурты, молоко с витаминами и йодом, а также продукты для детей дошкольного и школьного возраста. Госпожа Устинова пришла в «Модест» более 20 лет назад. Молзавод она возглавила в 2008 году, перейдя с должности главбуха.

О ситуации на предприятии — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Модест» обжегся на молоке»

Илья Николаев