В Липецкой области разрушены стоянки древних людей

У райцентра Доброе в Липецкой области при строительстве трубопроводов частично разрушены три памятника археологии — стоянки каменного-бронзового веков «Доброе 4», «Доброе 7», «Доброе 8». Об этом сообщает местный портал Gorod48 со ссылкой на председателя региональной общественной организации «Археологические исследования» Романа Смольянинова. Он рассказал, что следы разрушения обнаружил разведывательный отряд организации.

По словам общественника, самые древние находки ранее были обнаружены стоянке «Доброе 7». Они относятся к эпохе мезолита и предварительно датируются седьмым тысячелетием до н.э. Там же в 2017 году было обнаружено погребение срубной культуры эпохи бронзы середины второго тысячелетия до н.э.

По данным Романа Смольянинова, стоянки разрушил подрядчик ОГУП «Липецкий областной водоканал» ООО «Старатель», который в рамках госкотракта прокладывал трубопроводы. Археологи оценивают предварительный ущерб 380 кв. м культурного слоя в 2,5 млн руб.

Сергей Калашников