«На кону новая попытка вывода России из санкционной изоляции»

Дональд Трамп впервые ответил взаимностью на желание России нормализовать отношения, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1» сообщил, что лидеры двух стран настроены на продолжение контактов на высшем уровне. На прошлой неделе на саммите G20 в Осаке Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву во время празднования 75-летия Победы. Глава США пообещал серьезно над этим подумать. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич — о смягчении риторики Запада относительно России.

Президент России возвращается на международную арену. И такое впечатление, что делает он это не для галочки, а ради реализации того, что в Кремле любят называть «окном возможностей». В интервью Finanсial Times мы вновь увидели былого Владимира Путина, позволяющего себе шутить, нарушать правила политкорректности и предлагать Терезе Мэй оставить в прошлом игры спецслужб со Скрипалями, чтобы открыть новую главу в двусторонних отношениях.

Впрочем, больше всего от гаранта российской Конституции досталось либеральной идее, которая, судя по его словам, состоит из трех пунктов: мультикультурализм, неконтролируемая миграция чуть ли не с поощрением насилия со стороны приезжих и, естественно, пропаганда однополой любви.

Со стороны могло создаться впечатление, что глава государства, что называется, «троллит» британских журналистов, а вместе с ними и все мировое сообщество. Но если кому слова президента и могут показаться смешными, то скорее россиянам.

Это мы можем улыбнуться на заявление, что в России больше нет олигархов, а правящие элиты в Европе оторвались от народа.

Видимо, в отличие от наших. Нет, с западной аудиторией, к которой обращается Путин, он говорит абсолютно серьезно и местами куда откровеннее тех политиков, за которых эти люди голосуют в своих странах.

Судя по всему, поддержка консервативно настроенных жителей ЕС и США ему может очень понадобиться, ведь на кону ни много ни мало новая попытка вывода России из санкционной и политической изоляции. Первым аккордом в программе действий стало возвращение нашей делегации к работе в ПАСЕ, а триумф явно запланирован на май следующего года, когда в Москве пройдут празднования 75-летия Победы. Приглашение на Красную площадь уже получили Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. И только этой парой в Кремле вряд ли ограничатся.

В качестве главного лейтмотива выбрана идея, что западные предприниматели устали от санкций и не хотят уходить с российского рынка. Это, как утверждает Путин, говорили ему сами британские бизнесмены, да и на Петербургском форуме представительство американского бизнеса было чуть ли не самым масштабным за последнее время.

Соответственно, задача политиков состоит в том, чтобы «как минимум, не мешать развитию нормальной ситуации», а еще лучше — помогать. Например, взять и забыть былые распри, начав все с чистого листа.

Восточноевропейские страны с такой логикой, конечно, не согласятся, но, как показывает пример с ПАСЕ, даже в хваленом европейском единстве бывают исключения, число которых в Кремле и попытаются умножить, заодно увеличив количество высокопоставленных гостей на трибуне парада Победы. Победы на теми темными силами, которые по странному совпадению тоже недолюбливали всех этих гнилых либералов.