В аварии на ЕКАД погибли два человека

На 17-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) столкнулись Lada Priora и большегруз MAN. Авария произошла днем 30 июня. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в стоявший на обочине MAN. После этого Lada опрокинулась на бок и въехала в еще один большегруз, также стоявший на обочине, сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Грузовики стояли в попутном направлении движения Lada. Один из грузовиков сломался, а водитель второго остановился, чтобы помочь мужчине справиться с поломкой, пишет Е1.