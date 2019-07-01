В Оренбуржье назначили и.о. министров из Свердловской области

Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер назначил двух министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

И.о. министром здравоохранения Оренбургской области стала Татьяна Савинова. Ранее она занимала должность первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга. И.о. министра образования назначен Алексей Пахомов. Он был первым заместителем министра образования Свердловской области. Денис Паслер с 2012 по 2016 годы занимал пост председателя правительства Свердловской области.

Ани Айвазян