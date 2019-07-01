Генплан Челябинска вынесут на публичные слушания в конце августа

Новый генеральный план Челябинска будет представлен на публичных слушаниях 29 августа. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев.

«Проект генплана рассмотрен министерством строительства Челябинской области и минэкономразвития РФ. Готовятся официальные заключения и замечания. Было проведено два совещания в минстрое, в управлении лесами. Получено 15 замечаний от структурных подразделений города. Комитет отработал все замечания и направил разработчику “Гипрогору”. Запланированы публичные слушания на 29 августа. Экспозиция будет выставлена 31 июля», - сообщил Сергей Репринцев.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», генплан Челябинска на ближайшие 20 лет должен был быть готов к весне 2019 года. Его разработкой занимается Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». В мае 2018 года была представлена концепция документа, которая подразумевала развитие города в существующих границах.