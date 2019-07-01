Радий Хабиров первым сдал подписи в свою поддержку в ЦИК

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, выдвинутый на выборы главы региона партией «Единая Россия», сегодня сдал в республиканский Центризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения. Как сообщают в комиссии, господин Хабиров собрал 476 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления. Он также приложил уведомление о том, что не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидаты на должность главы Башкирии, выборы на которую пройдут 8 сентября, должны пройти муниципальный фильтр и собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Кандидатов на выборы главы выдвинули 11 политических партий.

Ирина Самойлова