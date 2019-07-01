В Ростове директора «Юг Кровля» будут судить за уклонение от уплаты 20 млн рублей налогов

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Юг Кровля» направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, гендиректор использовал схему дробления бизнеса: устанавливал финансово-хозяйственных взаимоотношения с взаимозависимым лицом, деятельность которого носила формальный характер и была направлена не на достижение экономического результата, а на снижение налоговой нагрузки. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты более 20 млн руб. различных налогов.

Как сказано в сообщении, ООО «Юг Кровля» занимается оптовой торговлей строительными и кровельными материалами.

Кристина Федичкина