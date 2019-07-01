В результате взрыва в столице Афганистана погибло не менее десяти человек

В столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв, жертвами которого стало не менее десяти человек, сообщает телеканал «Аль-Джазира». В больницу было доставлено по крайней мере 68 человек.
Инцидент произошел у здания Министерства национальной обороны. Взрыв прогремел утром, в час пик, улицы были заполнены людьми. Отмечается, что боевики укрылись в многоэтажном здании неподалеку и начали обстрел министерства. На место происшествия прибыли правоохранители и оцепили участок.
Как сообщает афганский телеканал Tolonews в Twitter, ответственность за взрыв на себя взяло террористическое движение «Талибан» (запрещено в России).
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