Проект по рекультивации челябинской свалки успешно прошел экологическую экспертизу

ФГУП «Росрао» получило положительное заключение экологической экспертизы по проекту рекультивации челябинской городской свалки. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. замглавы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

«Момент работы учреждения “РосРао” находится на полном контроле. Они получили заключение экологической экспертизы. Как только получат заключение челябинского Росприроднадзора, могут приступать к работам. Надеемся в июле начнут»,- доложил Евгений Крехтунов.

Как сообщал ранее «Ъ-Южный Урал», в конце мая состоялись публичные обсуждения проекта рекультивации челябинской городской свалки. Документацию разработал субподрядчик «ГеоТехПроект». До получения результатов госэкспертизы «РосРао» проводило только подготовительные работы. После решения Росприроднадзора начнутся земляные работы. Борта свалки будут выровнены, будет установлена система дегазации и сбора свалочного фильтрата. Техническая рекультивация завершится к 2021 году, после этого тело свалки будет укрыто изоляционным материалом и несколькими слоями грунта, на холме высадят траву. Реализация проекта потребует около 4 млрд руб.