В Ростове в подземном переходе убрали 17 киосков, закрывавших мозаику

В подземном переходе на пересечении улицы Московской и проспекта Буденновского в Ростове демонтировали торговые павильоны, которые закрывали мозаичные панно. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, киоски закрывали два мозаичных панно — с правым берегом Дона и животным миром региона. «Панно в ростовской подземке — достояние нашей культуры. В 2017 году этот подземный переход с мозаикой на стенах признали объектом культурного наследия регионального значения»,— прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина