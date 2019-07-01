В Ижевске открыли обновленный стадион «Динамо»

Обновленный стадион «Динамо» открыли в Ижевске 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Общая стоимость реконструкции стадиона с учетом федерального, республиканского, городского бюджета и средств общества составила 476 млн руб.

На торжественном открытии объекта с приветственным словом выступил глава республики Александр Бречалов.«Удмуртия — территория спорта, это не нужно лишний раз доказывать. Мы очень активно взялись за реконструкцию и строительство спортивных объектов. Сегодня открываем стадион «Динамо». 2 июля в Селтах начнутся 28-е сельские летние спортивные игры. Мы увидим там новый стадион и спортивно-оздоровительный комплекс. В июле выходим на строительство 50-метрового бассейна и реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Это все для того, чтобы у нас появлялись новые Кулаковы, Вылегжанины, Загитовы, чтобы спорт был массовым и доступным»,— заявил господин Бречалов.

На обновленном стадионе сформированы самое современное футбольное поле в регионе и легкоатлетическое ядро на шесть дорожек с покрытием, которое используется на Олимпийских играх и чемпионатах мира. На трибунах установлено более 2 тыс. посадочных мест. Также на объекте отремонтированы залы бокса, восточных единоборств, дзюдо и художественной гимнастики.