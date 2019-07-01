В Сочи открыли памятник погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

В Адлерском районе Сочи, на набережной Мзымты, в минувшую субботу, 29 июня, прошла церемония открытия памятника жертвам авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря 2016 года. Памятник находится по соседству с мемориалами солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятная плита представляет собой почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Концепцию памятника создали родственники погибших с помощью меценатов.

Как ранее писал “Ъ”, самолет Ту-154 Минобороны России направлялся в Сирию с мирной миссией. На борту находилось восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военнослужащие, представителей российских телеканалов и 64 участника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с заслуженным артистом России Валерием Халиловым. В самолете также находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Василий Хитрых