Золото Урала — какие проекты считать перспективой О текущем состоянии отрасли, трендах и будущем уральской горной металлургии поговорят на «Иннопроме»

Горно-металлургический комплекс Урала — основа промышленной мощности региона. Несмотря на стабильное развитие отрасли, предприятия ГМК сталкиваются с зависимостью от импортных поставок оборудования и расходных материалов, отсутствия масштабных геолого-поисковых работ новых месторождений и нехваткой квалифицированных кадров.



Текущее состояние горно-металлургического сектора и актуальные отраслевые проблемы обсудят 8 июля в рамках панельной сессии «Будущее горно-металлургического комплекса Урала. Перспективные проекты». Мероприятие пройдет на площадке выставки «Иннопром».

В числе спикеров дискуссии — представители Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда развития моногородов, правительства Свердловской области, АО «Полиметалл», к участию приглашены лидеры отрасли, отраслевые союзы и органы исполнительной власти.

На мероприятии состоятся выступления Павла Серватинского, Министерство промышленности и торговли РФ, Ирины Макиевой, Фонд развития моногородов. Спикеры представят федеральное видение развития отрасли и расскажут о мерах господдержки производителей.

Также в программе — выступления представителей региональных исполнительных органов власти: Виктории Казаковой, министра инвестиций и развития Свердловской области, Алексея Кузнецова, министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Сергея Пересторонина, министра промышленности и науки Свердловской области.

Практический кейс-инвестиционный проект по строительству обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд в Свердловской области представит Андрей Новиков, директор уральского филиала АО «Полиметалл Управляющая компания».

Участие бесплатное

Регистрация по ссылке: http://investural.com/events/event-innoprom