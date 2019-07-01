«В России мало быть просто законопослушным бизнесменом»

«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в свою пользу. Автодилер в обращении к клиентам заявил, что текущая ситуация не связана с работой компании, и обещал выполнять все текущие обязательства. В отношении основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владельца группы компаний Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров подозревают в выводе за границу 4 млрд руб. Директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро суд отправил под домашний арест. Тем временем основатель «Рольфа» в интервью «Новой газете» заявил, что его преследует за нежелание инвестировать в Россию. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе в целом согласен с Сергеем Петровым.

Очередной большой бизнесмен покидает Россию: в его компании обыски, его подчиненных арестовывают. Причина банальна — вывод денег из страны. Сергей Петров говорит, что ничего не выводил — это была реорганизация предприятия, сделка по покупке акций. Может быть. Силовики уверены в обратном. При этом хорошо известно, что не все предприниматели белые и пушистые.

Есть классическая схема: открываешь банк или компанию, набираешь кредитов, занимаешь у клиентов, партнеров, и выводишь на Запад. Сам бегом в Лондон — там объявляешь себя борцом с режимом, пострадавшим за политику, получаешь гражданство и прекрасно живешь в свободном мире на деньги из ужасной России.

Отечественный закон о валютном регулировании и валютном контроле, скажем так, несовершенен. Но его приходится соблюдать, каким бы плохим он ни был. Можно спорить, насколько даже законная попытка его обойти является преступлением. Но под понятие «реорганизация» можно подвести все что угодно. Мы не говорим, что Петров именно такой — нет, на его бизнес могли найтись желающие, а силовики поддержали. И эта схема также известна. Но, скорее всего, здесь есть всего понемногу. Почему пришли именно к нему? Сергей Анатольевич отвечает сам, в интервью «Новой газете»: его преследуют за отказ инвестировать в Россию.

Чем известен Сергей Петров Читать далее

Теперь давайте вспомним, что говорил президент несколько месяцев назад на встрече с молодежью. Владимир Путин популярно объяснял, какой бизнесмен плохой, а какой хороший. Так вот, хороший — как раз тот, который вкладывает деньги в родную страну, например, построил Крымский мост. Пример плохого бизнесмена глава государства не привел. Но зато это могут прекрасно сделать силовики. Вот Петров — не то чтобы прямо оппозиционер, тем не менее, был депутатом не от главной партии, наводил контакты с оппозицией.

По неписаному закону о ручном управлении, если ты, бизнесмен, куда-то не туда смотришь, ты должен быть чище слезы младенца.

Мост не построил, стадион тоже. Машинами торгует. Налоги хоть и платит, но в телефонных разговорах жалуется: не нравится инвестиционный климат в стране.

Так что Сергей Петров подходит на роль предпринимателя, к которому можно прийти. По тому же неписаному закону, к тому, кто строит Крымский мост, прийти нельзя. Также мы все прекрасно понимаем, что далеко не каждый может заслужить право строить столь важный для страны объект. Следственный комитет, ФСБ и другие структуры исходят из тех реалий, которые на сегодня есть.

В современной России мало быть просто законопослушным бизнесменом. Нужно встраиваться в вертикаль. И, тем более, нельзя даже пытаться посмотреть куда-то мимо этой самой вертикали. Почему таких дел становится все больше?

Ответ также очевиден: денег в стране все меньше, ликвидных активов тоже, так что нужно забирать.

Опять же, у кого? У потенциально неблагонадежных. Вот и Давид Якобашвили, каким бы положительным бизнесменом ни был, тоже попал в нехорошую историю. Значит, не был до конца своим — к нему тоже можно прийти.