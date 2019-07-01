Директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ назначен Илья Ясинский

Илья Ясинский назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Сообщение о назначении опубликовано на сайте Центробанка.

Ранее он занимал пост заместителя директора этого департамента.

ЦБ 14 июня сообщил, что директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов покидает свой пост «в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России». После его ухода исполняющим обязанности директора департамента назначен его первый зам Игорь Дворянчиков.

Подробнее — в материале “Ъ” «ЦБ смягчил главу финмониторинга».