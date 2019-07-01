На Ямале из-за взрыва газа на стройплощадке пострадали шесть человек

В районе 609-го км автодороги Тарка-Сале—Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) на строительной площадке произошел взрыв газового баллона. После взрыва огня не было. В результате инцидента пострадали шесть человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На место вылетела санавиация для эвакуации и оказания медицинской помощи пострадавшим — это шесть человек»,— сказал собеседник агентства. Уточняется, что ближайший поселок — Сывдарма (Пуровский район) — находится в в 30 км от места взрыва.

Информацию о пострадавших подтвердили в диспетчерской санавиации Тарка-Сале. «В 8:15 по мск борт санавиации прилетел на место происшествия, шесть пациентов доставляются в Новый Уренгой»,— сообщили там.