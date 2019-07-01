Между Краснодаром и Харбином появится авиационное сообщение

Международный аэропорт Краснодара детально проработал вопрос открытия прямого авиасообщения между столицей Кубани и китайским Харбином. Об этом в рамках трехсторонней встречи делегаций городов России и Белоруссии и Народного Правительства Харбина, прошедшей накануне в Краснодаре, сообщил глава Западного округа краевого центра Александр Кучмин.

По его словам, создание такого транспортного коридора будет способствовать продуктивному сотрудничеству между предприятиями Кубани с компаниями Харбина и провинции Хейлунцзян. Мэр Харбина Сунь Чжэ также отметил, что организация прямого авиасообщения с Краснодаром является одним из приоритетных проектов по развитию сети рейсов в города России. Китайский мегаполис также заинтересован в поставках продуктов питания из Краснодарского края.

Василий Хитрых